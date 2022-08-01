Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден заявил о готовности обсудить с Россией контроль над вооружением

Президент Байден заявил, что США готовы обсудить с РФ систему контроля над вооружением

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США готовы оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, в том числе ядерным. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил американский президент Джо Байден, текст его заявления опубликован на сайте Белого дома.

«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, когда срок его действия истечет в 2026 году. Но для переговоров требуется добросовестный партнер, готовый действовать», — заявил Байден.

Он напомнил, что даже в разгар холодной войны Вашингтон и Москва смогли работать вместе ради обеспечения стратегической стабильности в мире.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Байден заявил о готовности обсудить с Россией контроль над вооружением
Раскрыты новые подробности госпитализации Чубайса
Предсказано будущее российского рынка жилья
Блогерша раскрыла простой способ удалить пятна от кофе с одежды
Сенатор оценил вероятность нового нападения НАТО на Сербию из-за Косова
Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные парламентские выборы
Украина получила немецкие РСЗО Mars 2
Названы особенности гиперзвуковой ракеты BrahMos-II
Стало известно о высокой вероятности визита Пелоси на Тайвань
Массовая потасовка в аэропорту Европы из-за чемоданов попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.