Байден заявил о готовности обсудить с Россией контроль над вооружением

Президент Байден заявил, что США готовы обсудить с РФ систему контроля над вооружением

США готовы оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, в том числе ядерным. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил американский президент Джо Байден, текст его заявления опубликован на сайте Белого дома.

«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, когда срок его действия истечет в 2026 году. Но для переговоров требуется добросовестный партнер, готовый действовать», — заявил Байден.

Он напомнил, что даже в разгар холодной войны Вашингтон и Москва смогли работать вместе ради обеспечения стратегической стабильности в мире.