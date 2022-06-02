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США захотели сохранить ограничения на ядерный арсенал России по СНВ-3

Госдеп заявил, что США хотят сохранить ограничения на ядерный арсенал России по СНВ-3

Фото: Jeremy Bezanger/ Unsplash.com

США хотят сохранить ограничения на ядерный арсенал России по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а также ввести лимиты на новые типы оружия, в том числе тактического. Об этом заявила профильный помощник главы Госдепартамента Мэллори Стюарт, передает ТАСС.

Договор по контролю над вооружениями между Москвой и Вашингтоном был продлен администрацией американского президента Джо Байдена на пять лет и истекает в 2026 году.

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«Мы хотим ограничить новые типы ядерных систем, которые разрабатывает Россия, и хотим покрытия всех российских ядерных вооружений, включая системы театра военных действий», — указала Стюарт.

Помощник госсекретаря подчеркнула, что контроль над тактическим ядерным оружием в рамках СНВ-3 является «критически важной задачей» и не исключила угрозы его применения со стороны России в ходе того или иного конфликта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы. Говоря об инструментах контроля над вооружениями и их нераспространением, глава МИД отметил, что сейчас остается мало регулирующих правил. Несмотря на то что есть Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), он остается единственным инструментом, так как отсутствуют договоры об ограничении систем противоракетной обороны, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), по открытому небу (ДОН).

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Марина Совина
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