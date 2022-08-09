В Эквадоре зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян

Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от оспы обезьян в стране

В Эквадоре зарегистрировали первый случай смерти пациента болевшего оспой обезьян. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

«Один человек умер в понедельник, 8 августа, из-за имевшейся у него ранее патологии», — говорится в сообщении.

Всего в стране зафиксировано 10 случаев заболевания оспой обезьян, заявляет Минздрав. Три упомянутых случая были выявлены у людей в возрасте от 20 до 49 лет. Инфицированные находятся в своих домах под наблюдением. Первый случай был зарегистрирован чуть более месяца назад.

Ранее стало известно о первой смерти пациента с оспой обезьян в Европе. Случай зарегистрирован в районе Валенсии. Предварительно, она была вызвана энцефалитом, связанным с оспой.

23 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что быстро распространяющаяся вспышка оспы обезьян представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.