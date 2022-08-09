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Эзру Миллера обвинили в краже со взломом

Американского актера Эзру Миллера обвинили в краже со взломом в штате Вермонт
Эзра Миллер

Эзра Миллер. Фото: Neil Hall / Reuters

Американского актера Эзру Миллера обвинили в краже со взломом в штате Вермонт. Об этом сообщает Variety.

Согласно отчету полиции, 1 мая в 5:55 по местному времени актер проник в частный дом в Стэмфорде и украл несколько бутылок с алкоголем. Допросив свидетелей и изучив записи с видеокамер, полиция установила подозреваемого.

7 августа Миллеру было предъявлено официальное обвинение. Слушание по делу должно состояться 26 сентября.

Ранее Миллера обвинили в хулиганстве и домогательствах. В конце марта актера арестовали в Хило, Гавайи. Как рассказали полицейские, артист находился в баре и выхватил микрофон у 23-летней женщины, поющей караоке, а затем набросился на 32-летнего мужчину, который играл в дартс.

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Марина Совина
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