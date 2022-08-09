Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Ученые поставили эксперимент и доказали эффективность интервального голодания

Daily Mail: ученые из США доказали, что интервальное голодание эффективнее простой диеты

Фото: Nok Lek / Shutterstock

Эксперимент, поставленный учеными из США, доказал, что интервальное голодание является более эффективным способом похудения, чем простая диета. Об этом сообщает Daily Mail.

Для участия в опыте исследователи из Университета Алабамы в Бирмингеме отобрали 90 взрослых американцев, страдавших от ожирения. 80 процентов испытуемых составляли женщины, средний возраст которых был около 43 лет, а индекс массы тела — 39,6. Их поделили на две группы, участники одной из которых должны были практиковать интервальное голодание. В остальном их диета и режим упражнений совпадали.

Испытуемые, которые придерживались интервального голодания, за 14 недель похудели в среднем на 6,3 килограмма, что на 2,3 килограмма больше, чем у контрольной группы. Кроме того, у них были лучшие показатели кровяного давления, и они утверждали, что стали счастливее. Около половины из них планировали практиковать такую схему питания и после завершения эксперимента.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

Авторы исследования опубликовали его результаты в медицинском журнале JAMA Internal Medicine. Они отметили, что эффект ограничения приемов пищи по времени оказался эквивалентен сокращению ежедневного потребления на 214 килокалорий.

Исследователи подчеркнули, что испытуемыми в основном были женщины, и результаты формировались со слов участниц, поэтому данные требуют дополнительной проверки.

Ранее сообщалось, что врач-диетолог Елена Соломатина назвала папайю лучшим фруктом для худеющих людей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма сообщил о погибшем из-за взрывов в Новофедоровке
В Антарктиде обнаружили беспрецедентно мало льда
Ученые поставили эксперимент и доказали эффективность интервального голодания
Психолог назвал способ поставить на место нападающего оппонента
Американцы побили плавающего с маской возле их пристани жителя Санкт-Петербурга
Тихановская объявила о создании оппозиционного «переходного кабинета»
Врач назвала недорогие продукты для улучшения работы мозга
Названа угрожающая США ошибка Белого дома
Создана замещающая антитела при лечении рака молекула
Затравленная за гнилые зубы девушка бесплатно поставила виниры и обрела счастье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.