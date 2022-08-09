Подруга Ирины Шейк поделилась откровенным совместным фото

Ирина Шейк сфотографировалась, лежа рядом с полуобнаженной моделью Стеллой Максвелл

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии с подругой, манекенщицей Стеллой Максвелл. Соответствующим совместным снимком последняя поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре девушки запечатлены лежащими на шезлонге рядом друг с другом. Так, Шейк позировала в бикини британского бренда Burberry, заведя руки за голову, а Максвелл прикрывала свою обнаженную грудь рукой. При этом компанию им составили модель Имаан Хаммам и актриса Элла Балинска, которые также надели купальники указанной марки.

Снимок был сделан на острове Ибица, куда знаменитости отправились для работы и отдыха, отметило издание Daily Mail.

В свою очередь подписчики восхитились красотой манекенщиц. «Горячие!», «Какие сексуальные!», «Прекрасные королевы», «Просто букет цветов», — заявили они в комментариях под фото.

Ранее в августе Ирина Шейк показала фигуру в бикини и порадовала фанатов. Так, манекенщица выложила ролик, на котором она запечатлена в бассейне в раздельном купальнике розового цвета. При этом на кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы модель распустила.