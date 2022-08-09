Граффисты из 14 городов России преобразуют Новосибирск в рамках фестиваля

В Новосибирске с 11 по 14 августа пройдет граффити-фестиваль «Вся Россия в моем городе»

В рамках фестиваля «Вся Россия в моем городе», который пройдет с 11 по 14 августа, российские граффисты преобразуют улицу Военную в Новосибирске. О этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Отмечается, что на мероприятие приедут уличные художники из 14 городов России — Барнаула, Бийска, Кемерово, Красноярска, Москвы, Новоалтайска, Новокузнецка, Новосибирска, Омска, Перми, Санкт-Петербурга, Томска, Улан-Удэ и Челябинска.

На граффити-фестивале участники создадут единый арт-объект площадью около 1,5 тысячи квадратных метров, который станет новой достопримечательностью города.

Ранее сообщалось, что в нацпарке «Башкирия» на левом берегу Нугушского водохранилища 14 августа стартует фестиваль «Заповедный мед». На мероприятии пройдут мастер-классы от ремесленников, дегустация и выбор самого вкусного меда, концерт, игры, конкурсы и розыгрыш лотерейных призов.

