Московский суд дал 8 лет колонии финансировавшему террористов в Сирии иностранцу

В Москве приговорили к 8 годам руководителя канала финансирования сирийских террористов

В Москве 2-й Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина одной из республик Средней Азии, обвиняемого в руководстве каналом финансирования запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» в Сирии. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Мужчина признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Первые три года он проведет в тюрьме.

По данным ведомства, в 2021 году ФСБ предотвратила деятельность фигуранта и его сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Якутске, Тюмени и Казани. Пособники мужчины уже осуждены.