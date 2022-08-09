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Московский суд дал 8 лет колонии финансировавшему террористов в Сирии иностранцу

В Москве приговорили к 8 годам руководителя канала финансирования сирийских террористов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве 2-й Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина одной из республик Средней Азии, обвиняемого в руководстве каналом финансирования запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» в Сирии. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Мужчина признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Первые три года он проведет в тюрьме.

По данным ведомства, в 2021 году ФСБ предотвратила деятельность фигуранта и его сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Якутске, Тюмени и Казани. Пособники мужчины уже осуждены.

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Екатерина Власова
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