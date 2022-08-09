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Американцы побили плавающего с маской возле их пристани жителя Санкт-Петербурга

В штате Флорида семейная пара побила удочками туриста, плававшего возле их пристани

Фото: Joe Skipper / Reuters

Пара американцев напала с удочками на мужчину, который слишком близко плавал у их пристани. Об этом пишет Local10.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 августа, на островах Флорида-Кис (штат Флорида). 36-летний житель соседнего города Санкт-Петербурга (Сент-Питерсберга) отправился плавать с маской и трубкой на курорт Марафон. Туриста заметила семейная пара Де Оливейра (De Oliveira) — им не понравилось, что отдыхающий слишком близко подплывает к их пристани.

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Супруги вступили в спор с туристом о праве заниматься сноркелингом вблизи их собственности. Потеряв терпение, пара вооружилась удочками и начала избивать мужчину — это заметили родственники американца, которые находились в лодке неподалеку. Сообщалось, что у пострадавшего открылось обильное кровотечение из головы.

Американца с травмами доставили в больницу. В тот же день полиция задержала чету Де Оливейра, им предъявили обвинение в нанесении телесных повреждений.

Ранее в июле туристы из Польши и России подрались в отеле на турецком курорте Аланья. По одной из версии, конфликт случился после совместного распития алкоголя из-за спора о политике.

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Дарья Рыбак
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