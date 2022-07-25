Поляки избили россиянина в турецком отеле после совместного распития алкоголя

TourDom: в отеле на турецком курорте Аланья подрались туристы из Польши и России

В отеле на турецком курорте Аланья подрались туристы из Польши и России. Об этом сообщает портал TourDom.

Отмечается, что конфликт, переросший в потасовку, произошел 13 июля в гостинице Quattro Beach Spa and Resort Hotel. При этом назывались разные причины и обстоятельства произошедшего. По одной из них, которую опубликовал Telegram-канал «Рыбарь», четверо поляков пригласили семейную пару из России посидеть за один столом. Через некоторое время совместного распития алкоголя разговор якобы зашел о политике, в результате чего поляки избили россиянина. Согласно еще одной версии, драка началась потому, что россиянин вступился за жену, к которой приставали граждане Польши.

Данная информация вызвала большие сомнения у пользователей соцсетей. Портал TourDom связался с представителями турецкого отеля — по их версии, инцидент произошел поздно ночью рядом с закрывшимся баром. Вначале несколько семейных пар выпивали и беседовали, но потом, когда россиян вернулся к столу, он заметил, что один из туристов положил руку на плечо его супруги. В гостинице полагают, что это обстоятельство стало причиной конфликта.

Уточняется, что дерущихся разняла охрана отеля: вначале они пошли в свои номера, но потом путешественник из России потребовал вызвать полицию. Приехавшие на вызов сотрудники жандармерии увезли мужчину в участок для выяснения деталей произошедшего. Впоследствии туристы из России и Польши договорились о мирном завершении конфликта, подписали необходимые документы и остались отдыхать в этом отеле.

В отеле на турецком курорте Аланья подрались туристы из Польши и России. Об этом сообщает портал TourDom.

Отмечается, что конфликт, переросший в потасовку, произошел 13 июля в гостинице Quattro Beach Spa and Resort Hotel. При этом назывались разные причины и обстоятельства произошедшего. По одной версии, которую опубликовал Telegram-канал «Рыбарь», четверо поляков пригласили семейную пару из России посидеть за одним столом. Через некоторое время совместного распития алкоголя разговор якобы зашел о политике, в результате чего поляки избили россиянина. Согласно еще одной версии, драка началась потому, что россиянин вступился за жену, к которой приставали граждане Польши.

Данная информация вызвала большие сомнения у пользователей соцсетей. Портал TourDom связался с представителями турецкого отеля; по их версии, инцидент произошел поздно ночью рядом с закрывшимся баром. Сначала несколько семейных пар выпивали и беседовали, но потом, когда россиян вернулся к столу, он заметил, что один из туристов положил руку на плечо его жене. В гостинице полагают, что это обстоятельство и стало причиной конфликта.

Уточняется, что дерущихся разняла охрана отеля. Сначала они разошлись по своим номерам, но потом турист из России потребовал вызвать полицию. Приехавшие на вызов сотрудники жандармерии увезли его в участок для выяснения деталей произошедшего. Впоследствии туристы из России и Польши договорились о мирном завершении конфликта, подписали необходимые документы и остались отдыхать в том же отеле.

Ранее в июле произошла массовая драка между туристами на пляже в Сочи. Трое отдыхающих подбежали к группе мужчин, стоящих у медпункта, и начали их избивать.

