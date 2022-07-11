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Массовая драка между туристами на пляже в Сочи попала на видео

Драка между туристами у медпункта на пляже в Сочи попала на камеру видеонаблюдения

Стало известно о еще одной массовой драке между туристами на одном из пляжей в Сочи. Инцидент попал на видео, ролик публикует Telagram-канал «ЧП Сочи».

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как трое отдыхающих подбегают к группе мужчин, стоящих у медпункта на пляже. Они сразу же начинают их атаковывать, однако россиянин, который предусмотрительно вооружился длинной палкой, быстро отразил нападение. Он повалил одного из туристов на песок и нанес ему удары. После этого он бросился на помощь к другим товарищам, также разгоняя соперников палкой. Зачинщики драки спаслись бегством.

Полиция уже устанавливает причины конфликта и выясняет личности участников драки.

Ранее в июле в Сочи сняли на видео еще несколько драк. На городском пляже «Чайка» случился конфликт между туристами и охранниками, а работники пляжа «Фрегат» избили палками и арматурой жителя Минска, который заступился за своих сестер шести и 14 лет, раздававших арбуз отдыхающим.

Дарья Рыбак
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