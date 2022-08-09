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Американец назвал самый дружелюбный штат США

Американец Боб Барнс назвал Южную Дакоту самым дружелюбным штатом США

Фото: Unsplash

Американец Боб Барнс, который совершил на велосипеде путешествие по штатам США, назвал самым дружелюбным из них Южную Дакоту. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Барнс из города Сиракьюс в Нью-Йорке за год объехал все американские штаты. После путешествия он назвал Южную Дакоту самым дружелюбным их них, так как местные жители тепло встречали его, махали рукой, здоровались и подходили поговорить.

«Я думаю, что Южная Дакота оказалась самым дружелюбным штатом, в котором я был. Там у всех было хорошее настроение, и это действительно было притягательным», — объяснил Барнс.

В декабре 2021 года французский путешественник Гвенаэл Бретон рассказал, что доехал из Франции до Владивостока на самодельном велосипеде за 10 месяцев. Для поездки он сам сделал велосипед — транспортное средство под названием «Торнадо» весом почти 120 килограммов.

Нина Ташевская
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