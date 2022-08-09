Американец назвал самый дружелюбный штат США

Американец Боб Барнс назвал Южную Дакоту самым дружелюбным штатом США

Американец Боб Барнс, который совершил на велосипеде путешествие по штатам США, назвал самым дружелюбным из них Южную Дакоту. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Барнс из города Сиракьюс в Нью-Йорке за год объехал все американские штаты. После путешествия он назвал Южную Дакоту самым дружелюбным их них, так как местные жители тепло встречали его, махали рукой, здоровались и подходили поговорить.

«Я думаю, что Южная Дакота оказалась самым дружелюбным штатом, в котором я был. Там у всех было хорошее настроение, и это действительно было притягательным», — объяснил Барнс.

В декабре 2021 года французский путешественник Гвенаэл Бретон рассказал, что доехал из Франции до Владивостока на самодельном велосипеде за 10 месяцев. Для поездки он сам сделал велосипед — транспортное средство под названием «Торнадо» весом почти 120 килограммов.