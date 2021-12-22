Француз смастерил велосипед и отправился в путешествие через всю Россию

Путешественник доехал из Франции до Владивостока на самодельном велосипеде за 10 месяцев. О своих приключениях он рассказал в беседе с KP.RU.

Так, Гвенаэл Бретон начал свой путь в городе Байон на юго-западе Франции 15 января 2021 года. Для путешествия он сам смастерил себе велосипед — транспортное средство под названием «Торнадо» весит почти 120 килограммов и оснащено бортовым компьютером и спальным местом.

За первые месяцы мужчина проехал через всю Европу — он пересек Италию, Словению, Хорватию, Сербию, Румынию, Украину, после чего добрался до России. 12 декабря Бретон приехал во Владивосток и первым делом посетил хоккейный матч, где соревновались команды «Адмирал» и «Амур».

«После 10 месяцев езды на велосипеде нет ничего лучше, чем разделить победу с командой, которая меня приветствовала. Спасибо. Приключения в России еще не закончились», — поделился он впечатлениями.

За время пребывания во Владивостоке француз посетил маяк Токаревского, остров Русский и бухту Стеклянную. Он добавил, что в его планах преодолеть Тихий океан и добраться до США.

Ранее в сентябре британец Дэйв Белл пересек в одиночку Атлантический океан за четыре месяца на лодке, работающей от солнечной энергии. Его судно было оснащено оборудованием, которое регулярно отправляло сообщения на сушу его команде, мониторами для наблюдением за погодой и очистителем воды. Отмечается, что Белл испытывал страх перед водой и открытым морем.