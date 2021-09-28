Мужчина со страхом воды в одиночку пересек океан

Британец Дэйв Белл пересек в одиночку Атлантический океан за четыре месяца на лодке, работающей от солнечной энергии. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, 49-летний мужчина, служивший когда-то в Королевской морской пехоте, отправился из Нью-Йорка 31 мая. Его судно было оснащено оборудованием, которое регулярно отправляло сообщения на сушу его команде, мониторами для наблюдением за погодой и очистителем воды. Отмечается, что Белл испытывал страх перед водой и открытым морем.

Каждый день путешественник греб по 12 часов, а по ночам спал в небольшой каюте. В итоге плавание заняло у британца 119 дней. По пути ему встречались разные морские обитатели — дельфины, киты, рыба-меч и медузы, которые однажды его ужалили.

«Это было эпическое сочетание эмоций — я почувствовал весь их спектр. Эмоции, которые испытываешь в море, всегда сильно приумножаются», — рассказал он.

По данным издания, мужчина прибыл к берегам английского графства Корнуолл в конце сентября, в запасе у него оставалось провизии только на один день.

Ранее в апреле стало известно о пожилом британце, который в молодости пересек океан в почтовой коробке и едва не умер. В 1965 году Брайан Робсон, проживающий в Австралии, решил вернуться на родину в Великобританию, однако денег на авиабилет у него не было. Тогда он решил отправить самого себя грузовой почтой.