Россиянин в одиночку пересек океан ради встречи с семьей на Рождество

Российский путешественник Дмитрий Пелевин в одиночку пересек на яхте Тихий океан ради встречи с семьей. Он спешил увидеть жену и сына к Рождеству, пишет Daily Mail.

По данным таблоида, во время пандемии россиянин застрял во Франции, а его семья находилась в Новой Зеландии. Поскольку рейс мужчины отменили из-за приостановки авиасообщения между странами, путешественнику пришлось искать другой способ добраться до близких.

Тогда Пелевин купил яхту и доплыл с карибского острова Мартиника до Панамы, откуда благополучно прошел через Панамский канал и вышел в океан. Для того, чтобы добраться до гавани Галф-Харбор в Новой Зеландии, ему пришлось преодолеть семь тысяч миль.

Турист отметил, что хотел приплыть к сыну в октябре, чтобы успеть поздравить его с днем рождения, однако в пути возникли сложности. «Сразу после выхода из Панамы у меня сломался двигатель, и я добирался до Таити практически без него. Затем оторвался главный парус, и пришлось плыть только с одним. А после начался сезон циклонов, и я застрял между двумя», — рассказал он журналистам.

Пелевин добавил, что занимается парусным спортом уже десять лет, но до этого никогда не выходил в море один — это была его мечта. «Сейчас я рассказываю о своем приключении сыну, а потом мы поедем на пляж. Мы строим планы на праздники, у нас все хорошо», — сказал путешественник.

Ранее сообщалось, что коронавирус заставил мужчину переплыть океан ради встречи с отцом. Аргентинец отправился в одиночное трехмесячное плавание после того, как из-за пандемии отменили все международные перелеты.