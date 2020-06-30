Коронавирус заставил мужчину в одиночку переплыть океан ради встречи с отцом

Мужчина отправился в одиночное трехмесячное плавание ради встречи с отцом, после того, как из-за коронавируса отменили все международные перелеты. Об этом сообщает People.

В марте 47-летний Хуан Мануэль (Juan Manuel) находился на португальском острове Порту-Санту, а вся его семья осталась на родине, в Аргентине. Из-за распространения коронавирусной инфекции местные власти приняли решение запретить все международные перелеты, и мужчина долгое время находился вдали от близких.

Мануэль очень переживал, что в Аргентине остался его престарелый отец Карлос Альберто Баллестеро (Carlos Alberto Ballestero), и решил доплыть до родины через Атлантический океан на своей парусной лодке. «Я готов был пойти на все ради встречи с семьей», — признался мужчина. Решиться на такое рискованное путешествие ему помогли уроки отца по мореплаванию.

По дороге мужчина несколько раз останавливался в портах, чтобы пополнить запасы еды и заправить лодку топливом. Ближе к концу поездки он попал в сильный шторм и был вынужден сделать дополнительную остановку в Бразилии. Из-за этого его поездка затянулась и в общей сложности длилась 85 дней. «Несмотря на все трудности, у меня ни разу не возникла мысль сдаться или вернуться в Португалию», — признался Мануэль. Чтобы избавиться от плохих мыслей, в дороге он слушал радио и наслаждался красотой природы.

В среду, 17 июня, Мануэль наконец прибыл в Аргентину. Перед долгожданной встречей с семьей мужчина сдал тест на коронавирус. Получив отрицательный результат, он сразу поехал поздравлять отца с прошедшим 90-летием. Несмотря на тяжелое 85-дневное путешествие, Мануэль с нетерпением ждет нового выхода в океан.

Ранее сообщалось о жительнице Великобритании, которая, несмотря на тяжелую болезнь, быстрее всех пересекла Атлантический океан на гребной лодке. Женщина отправилась в плавание, чтобы привлечь внимание к благотворительной организации, которую она основала.

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