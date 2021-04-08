Мужчина захотел пересечь океан в почтовой коробке и едва не умер

Мужчина захотел пересечь океан на самолете в почтовой коробке и едва не умер — британец провел в деревянном ящике 96 часов. Его историю опубликовало издание Daily Mail.

История произошла в 1965 году, однако Брайан Робсон (Brian Robson) из Кардиффа рассказал об этом только сейчас. Будучи 19-летним парнем, он приехал на работу в Австралию в рамках иммиграционной программы, но через некоторое время юноша решил вернуться обратно в Великобританию.

Чтобы не платить 800 фунтов стерлингов за билет, британец решил добраться до дома необычным способом — отправить самого себя по грузовой почте. Путешественник нашел просторную деревянную деревянную коробку, взял с собой молоток, еду и с помощью друзей организовал отправление «посылки» из Мельбурна.

Путешествие оказалось более опасным, чем предполагалось. После прибытия в Сидней из Мельбурна Робсон провел 24 часа на складе в ожидании следующего перелета. Однако самолет в Лондон был переполнен и ящик с подростком был загружен на рейс Pan America в Лос-Анджелес.

С течением времени подросток становился все слабее. «Я пролежал в ящике пять дней и оказался в грузовом сарае. Я думал, что нахожусь в Лондоне, а не в Америке», — поделился воспоминаниями мужчина. Тогда он зажег фонарик и двое рабочих заметили свет, исходящий изнутри коробки. Юноша был спасен и доставлен в больницу.

Когда молодой человек поправился, к нему пришли сотрудники ФБР и ЦРУ, чтобы удостовериться, что он не шпион. В конце концов парень был доставлен домой в Великобританию. Спустя десятилетия он задокументировал свое путешествие в книге «Побег из ящика», которая должна быть опубликована в конце месяца.

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