В работе Google произошел масштабный сбой

Downdetector: в работе сервисов Google в ряде стран произошел масштабный сбой

Масштабный сбой в работе сервисов компании Google наблюдается у пользователей в ряде стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных сайтов и интернет-ресурсов.

Большинство жалоб касается работы поисковой системы Google — пользователям она выдает «ошибку 500» (Internal Server Error). Также проблемы были замечены в работе сервиса Google Maps. Наибольшее количество сбоев зафиксировано на территории США, Канады, Великобритании, Германии и Японии.

14 июля в работе Twitter произошел глобальный сбой. Большинство пользователей заявили, что не могут зайти в мобильное приложение, другие столкнулись с проблемами при попытке зайти на веб-сайт соцсети. Остальные пожаловались на неполадки при соединении с сервером.