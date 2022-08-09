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В работе Google произошел масштабный сбой

Downdetector: в работе сервисов Google в ряде стран произошел масштабный сбой

Фото: Dinendra Haria / Keystone Press Agency

Масштабный сбой в работе сервисов компании Google наблюдается у пользователей в ряде стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных сайтов и интернет-ресурсов.

Большинство жалоб касается работы поисковой системы Google — пользователям она выдает «ошибку 500» (Internal Server Error). Также проблемы были замечены в работе сервиса Google Maps. Наибольшее количество сбоев зафиксировано на территории США, Канады, Великобритании, Германии и Японии.

14 июля в работе Twitter произошел глобальный сбой. Большинство пользователей заявили, что не могут зайти в мобильное приложение, другие столкнулись с проблемами при попытке зайти на веб-сайт соцсети. Остальные пожаловались на неполадки при соединении с сервером.

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Юлия Мискевич
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