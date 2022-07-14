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В работе Twitter произошел глобальный сбой

Пользователи Twitter пожаловались на сбой в работе соцсети

Фото: Shutterstock

Глобальный сбой произошел в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к ресурсам по всему миру.

Большинство пользователей (59 процентов) заявили, что не могут зайти в приложение Twitter. Другие юзеры (33 процента) столкнулись с проблемами при попытке зайти на веб-сайт соцсети, остальные (8 процентов) пожаловались на неполадки при соединении с сервером.

Сбой затронул пользователей из США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Нидерландов.

14 июня сообщалось о масштабном сбое в работе видеохостинга YouTube. На неполадки пожаловались жители России, Великобритании, Нидерландов, Бельгии и некоторых других стран.

21 марта пользователи рассказали, что столкнулись с проблемами в работе сервисов Apple. Уточнялось, что большинство жалоб касалось музыкальной стриминговой платформы Apple Music. В основном о неполадках сообщали юзеры из США, Великобритании и Германии.

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Евгения Наумова
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