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Пользователи Apple пожаловались на сбои

Downdetector сообщил о сбоях сервисов, принадлежащих Apple

Фото: Pixabay

Пользователи сервисов Apple пожаловались на сбои в понедельник, 21 марта. Об этом сообщил портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

94 процента жалоб коснулись Apple Music, наблюдаются неполадки со стримингом музыки. Три процента пожаловались на невозможность войти в учетную запись. В основном о проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании и Германии.

Также в Соединенных Штатах наблюдаются сбои в App Store, iCloud, Apple TV и службах поддержки Apple.

18 марта сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов сообщил о проблемах в работе социальной сети TikTok в США. 56 процентов сообщивших о сбоях пользователей отметили неполадки в работе приложения, еще 38 процентов испытывали проблемы при подключении к серверу, 6 процентов не смогли опубликовать видео в соцсети.

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Марина Совина
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