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Пользователи в США сообщили о сбое в работе TikTok

Downdetector: 56% американских пользователей TikTok сообщают о сбое в работе приложения

Фото: Globallookpress.com

Сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов сообщил о проблемах в работе социальной сети TikTok в США. Данные опубликованы на сайте сервиса.

По его данным, 56 процентов сообщивших о сбоях пользователей отмечают неполадки в работе приложения, еще 38 процентов испытывают проблемы при подключении к серверу, 6 процентов не могут опубликовать видео в соцсети.

Ранее представитель разработчика российской социальной сети ЯRUS заявил, что в приложении развиваются сервисы, заменяющие в одном приложении YouTube, Tik-Tok, Twitter и Instagram. На данный момент на платформе зарегистрировано более двух миллионов пользователей. На платформе Android соцсеть ЯRUS вошла в десятку наиболее скачиваемых уже 3 марта.

4 марта в России заблокировали социальную сеть Facebook. Эту меру принял Роскомнадзор в ответ на ограничения доступа к российским СМИ в соцсети. Кроме того, в стране ограничили доступ к Twitter из-за распространения недостоверных материалов о специальной операции по защите Донбасса.

Марина Совина
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