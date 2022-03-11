Две российские соцсети попали в топ наиболее скачиваемых

РБК: российские приложения ЯRUS и TenChat стали наиболее скачиваемыми в России

Две российские соцсети — ЯRUS и TenChat — попали в топ наиболее скачиваемых на платформе iOS в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса data.ai, сообщает РБК.

Отмечается, что 7 марта эти приложения попали в топ-10 наиболее скачиваемых. Уже 10 марта TenChat заняло второе место в категории соцсетей, а ЯRUS — пятое. В общем рейтинге приложений они заняли 14 и 32 места соответственно.

На платформе Android соцсеть ЯRUS вошла в десятку наиболее скачиваемых уже 3 марта. Через неделю она занимала второе место в этой категории и 12 среди всех приложений. Приложение TenChat было на 13 месте среди соцсетей.

Как рассказал представитель разработчика ЯRUS, в соцсети развиваются сервисы, заменяющие в одном приложении YouTube, Tik-Tok, Twitter и Instagram. На данный момент на платформе зарегистрировано более двух миллионов пользователей. Приложение TenChat является официальным мессенджером «Всероссийского бизнес центра». Изначально оно создавалось как альтернатива соцсети LinkedIn, заблокированной в России. В настоящее время у него более 300 тысяч зарегистрированных пользователей.

4 марта в России заблокировали социальную сеть Facebook. Эту меру принял Роскомнадзор в ответ на ограничения доступа к российским СМИ в соцсети. Кроме того, в стране ограничили доступ к Twitter из-за распространения недостоверных материалов о специальной операции по защите Донбасса.