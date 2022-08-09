Стилисты назвали оттенок для маскировки седых волос

Стилисты Прайс и Карло: устричный серый оттенок маскирует седые волосы

Мастер-стилист Джеймс Прайс и ведущий парикмахер бренда TRESemmé Аарон Карло назвали оттенок окрашивания для маскировки седых волос. Соответствующий материал появился на сайте модного издания Glamour.

Речь идет об устричном сером оттенке, который сочетает в себе платиновый блонд и мерцающие серебристые переливы. «Устричный серый — это свежий, воздушный, перламутровый цвет, с помощью которого женщины могут перестать скрывать свою седину», — утверждают специалисты.

При этом эксперты отметили, что данный оттенок нуждается в особом уходе. «Ультраглянцевый перламутровый блеск — вот, что поднимает этот цвет на новый уровень, а это значит, что маски для волос и несмываемые продукты — его лучшие друзья», — объяснили они и добавили, что освежить оттенок можно посредством тонирующих шампуней.

Раннее в августе стилисты салона красоты Los Pastel в Австралии создали новый оттенок для светлых волос, который не требует ухода после окрашивания. По словам специалистов, «ленточный блондом» является одной из техник классического мелирования, которая основана на контрасте между темными и светлыми оттенками прядей. Так, упомянутый оттенок позволяет долгое время не подкрашивать корни и отлично подходит тем, кто хочет освежить свой натуральный блонд, но при этом не намерен кардинально менять образ.