Стилисты создали не требующий ухода оттенок блонда

Стилисты салона Los Pastel создали не требующий ухода оттенок волос «ленточный блонд»

Стилисты салона красоты Los Pastel в Австралии создали новый оттенок для светлых волос, который не требует ухода после окрашивания. Соответствующий материал появился на сайте модного издания Glamour.

Утверждается, что эксперты назвали указанный тон «ленточным блондом». По словам специалистов, данное окрашивание является одной из техник классического мелирования, которая основана на контрасте между темными и светлыми оттенками волос.

Как считают парикмахеры, «ленточный блонд» придает прядям глубину и отлично подходит тем, кто хочет освежить свой натуральный блонд, но при этом не хочется кардинально менять образ. Кроме того, упомянутый оттенок позволяет долгое время не подкрашивать корни и не нуждается в тщательном уходе.

Раннее в августе редакторы модного портала Who What Wear совместно со звездными парикмахерами перечислили трендовые окрашивания волос на осень 2022 года. По наблюдениям стилиста Ларри Кинга, клиенты все чаще просят покрасить их волосы в цвета, которые соответствуют времени года. Он считает, что по этой причине в грядущем сезоне будут актуальны розовые, вишневые, пепельные и карамельные оттенки. В то же время основатель и креативный директор салона STIL Кристель Бэррон-Хоф добавила к данному списку две разновидности блонда: мармеладный и твидовый.