Названо условие для допуска судов в украинские порты

СКЦ: направляющиеся в украинские порты суда не пустят при наличии постороннего груза

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле назвал условие для допуска судов в украинские порты. В руководстве по осуществлению соглашения о вывозе зерна указано, что на борту таких судов не должно быть никаких грузов. Об этом пишет ТАСС.

В документе говорится, что по прибытии судна в зону досмотра в Турции на его борт поднимется инспекционная бригада Центра. Корабль проверят на наличие «посторонних грузов и/или людей» и после досмотра будет принято решение о допуске или недопуске судна к использованию гуманитарного коридора. Решение будет передано команде судна и руководству стамбульского порта. Если судно проверку не пройдет, оно «получит от СКЦ руководство по дополнительным процедурам и мерам».

Основанием для отказа, согласно документу, может стать предоставление ложной информации о грузе или команде, а также перевозка посторонних грузов или людей. «Судам, направляющимся [в украинские порты], запрещено иметь на борту какой-либо груз», — подчеркивается в руководстве.

Уточняется, что судно также может не пройти проверку, если оно не передает сигнал по автоматической системе информирования, а также если оно отклонится от обозначенного курса, прибегнет к перевалке груза на другое судно или совершит непредусмотренную остановку во время прохода по коридору.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия и Украина в рамках заключенной в Стамбуле зерновой сделки отказались атаковать торговые и гражданские суда, а также портовую инфраструктуру. Согласно обязательствам, военное судно, самолет или беспилотник не могут находиться ближе 10 миль (16 километров) от торгового судна, проходящего по морскому коридору, не включая территориальные воды Украины.

Представители России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций (ООН) подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля.