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В Кировской области попросили помощи федеральных властей со строительством

Врио губернатора Кировской области попросил федерацию помочь со строительством моста

Фото: Станислав Шаклеин / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов в ходе проходившей в формате видеоконференции встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил помощи федерации со строительством моста и тоннеля для улучшения транспортной ситуации в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Обращаясь к российскому лидеру, Соколов объяснил, что власти области хотят возвести мост через реку Чепца для разгрузки транзитных улиц Кирова, а также построить транспортный переход под железнодорожными путями в Кирове, где при движении поездов образуется пробка. «Фактически Транссиб у нас разрезает город, и один из районов — Нововятский район Кирова — отрезан», — добавил он, говоря о необходимости строительства перехода под Транссибирской железнодорожной магистралью.

Соколов отметил, что министр транспорта РФ Виталий Савельев одобрил данный проект, и попросил главу государства поддержать строительство объектов.

«Хорошо, рассмотрю обязательно», — пообещал Путин.

Ранее эксперты оценили первые управленческие шаги Александра Соколова, назначенного в мае временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области.

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Варвара Кошечкина
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