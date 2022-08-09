Врач назвал главную причину облысения мужчин

Трихолог Кобрен: повышенный уровень дигидротестостерона — главная причина облысения мужчин

Основатель Американской ассоциации по борьбе с выпадением волос Спенсер Кобрен раскрыл главную причину облысения у мужчин. Своими размышлениями на данную тему он поделился с изданием Fatherly.

Отмечается, что по данным Американской ассоциации по выпадению волос, почти 70 процентов мужчин лысеют к 30 годам, а к 50 эти показатели достигают 85 процентов.

Согласно материалу, данное явление называют андрогенной алопецией. По словам трихолога, основной причиной потери волос у сильного пола служит дигидротестостерон — биологически активное вещество, которое производится из тестостерона. При его повышенном уровне сбивается рост волосяного фолликула. «Это очень трудное заболевание. Однако исследователи считают, что состояние, которое вызывает полную потерю волос на коже головы и теле, возникает, когда иммунная система "ошибочно атакует волосяные фолликулы". Этот тип выпадения волос часто приводит к залысинам, а вновь отрастающие волосы могут остаться нетронутыми или снова выпадают», — добавил врач.

В случае активного выпадения волос Кобрен порекомендовал не паниковать и обратиться к специалисту. Кроме того, медик пояснил, что для домашнего лечения подойдет некоторый ряд лекарств, в том числе финастерид и миноксидил. Если препараты не помогут, то следует прибегнуть к операции по пересадке волос. В то же время эксперт предупредил, что, по его наблюдениям, 70 процентов его пациентов не испытывают удовлетворенности от результата.

В заключение Кобрен объяснил, что альтернативой лечению выпадения волос является принятие упомянутой проблемы. «Побрейте голову и посмотрите, сможете ли вы с этим справиться, — пояснил он. — Потому что путь к выздоровлению и попыткам лечения выпадения волос, будь то хирургические процедуры или лекарства, может быть очень долгим».

Ранее в августе Марк Блейк из Лондона назвал месяц, в течение которого у человека выпадает наибольшее количество волос. По словам врача, в сентябре многие люди начинают сильно лысеть из-за резких перепадов температуры, связанных с длительным пребыванием на солнце летом.