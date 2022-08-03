Врач назвал месяц самого обильного выпадения волос

Трихолог Блейк: волосы начинают выпадать в сентябре из-за выхода на работу после отпуска

Трихолог Марк Блейк из Лондона назвал месяц, в течение которого у человека выпадает наибольшее количество волос. Соотвествующий комментарий специалиста приводит издание Express.Co.Uk.

По словам врача, в сентябре многие люди начинают сильно лысеть из-за резких перепадов температуры, связанных с длительным пребыванием на солнце летом. При этом Блейк отметил, что после пика в указанном месяце к началу зимы обильное выпадение волос постепенно замедляется.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что на состояние волос также влияет стресс, вызванный выходом на работу после отпуска. «Стресс — это не только убийца для тела, но и убийца для волосяного фолликула. Он увеличивает выработку организмом адреналина и кортизола, нарушая естественный цикл роста волос и приводя к их чрезмерному выпадению», — объяснил он. Также среди распространенных причин облысения медик выделил солнечные ожоги, изменение гормонального фона и строгую диету.

Ранее в августе трихолог Тейлор Роуз назвала приводящие к выпадению волос популярные прически. По мнению эксперта, потерю прядей могут вызвать тугие пучки и высокие хвосты, если подобные укладки делать слишком часто.