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Трихолог назвала приводящие к облысению популярные прически

Трихолог Роуз заявила, что тугие пучки и высокие хвосты могут привести к облысению

Фото: engin akyurt / Unsplash

Трихолог Тейлор Роуз назвала приводящие к облысению популярные прически. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает почти 860 тысяч подписчиков.

По словам эксперта, потерю прядей могут вызвать тугие пучки и высокие хвосты, если подобные укладки делать слишком часто. Кроме того, тракционной алопеции способствует использование резинок для волос, отметила специалистка, указав, что наименьший вред наносят данные аксессуары из шелка.

В то же время повреждением растительности на голове сопровождается сон с мокрыми прядями и их сушка феном сразу после душа. В дополнение Роуз призвала мочить волосы перед купанием в бассейне. «Они похожи на губку, поэтому, если вы сначала не пропитаете их чистой водой, они вберут в себя хлорированную», — заявила автор видео.

Ранее в августе трихолог и врач-тренер по аппаратным технологиям компании LNC Анна Теребинская назвала россиянкам безопасные способы сушки ломких волос. По ее словам, сушка горячим воздухом из фена провоцирует еще большую сухость прядей и способствует появлению секущихся кончиков. В связи с этим специалистка порекомендовала после мытья головы завернуть волосы в полотенце на 10-15 минут. «Если стержни волос повреждены, но без фена не обойтись, используйте средства термозащиты, теплый или холодный воздух при сушке, а горячий — только для укладки», — добавила эксперт.

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Алина Гостева
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