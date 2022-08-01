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Врач назвала россиянкам безопасные способы сушки ломких волос

Трихолог Анна Теребинская посоветовала использовать теплый или холодный воздух из фена

Фото: unsplash

Трихолог и врач-тренер по аппаратным технологиям компании LNC Анна Теребинская назвала россиянкам безопасные способы сушки ломких волос. Комментарии эксперта приводит издание NEWS.ru.

По мнению Теребинской, на качество волос влияет состояние эндокринной системы человека. При гормональном дисбалансе волосы становятся ломкими, тусклыми и безжизненными, уточняет она. Сушка горячим воздухом из фена провоцирует еще большую сухость прядей и способствует появлению секущихся кончиков.

В связи с этим специалистка порекомендовала после мытья головы завернуть волосы в полотенце на 10-15 минут. «Если стержни волос повреждены, но без фена не обойтись, используйте средства термозащиты, теплый или холодный воздух при сушке, а горячий — только для укладки», — добавила эксперт. Теребинская также посоветовала сушить волосы по направлению сверху вниз и при этом держать фен под углом 40-45 градусов на расстоянии 15-20 сантиметров от них.

В июне парикмахер Зои Ирвин указала на главные ошибки при мытье головы, которые могут негативно повлиять на качество волос. Специалистка назвала неправильным применение слишком большого количества шампуня и нанесение кондиционера на корни волос. Она порекомендовала не тереть волосы слишком активно, поскольку интенсивные движения могут повредить их структуру.

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Мария Винар
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