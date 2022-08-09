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Королева Елизавета II лишилась сна из-за опасной привычки принца Уильяма

Королева Елизавета II опасается, что вертолет с принцем Уильямом и его семьей упадет

Фото: Geoff Pugh / Reuters

Британская королева Елизавета II опасается, что привычка принца Уильяма приведет к конституционному кризису в стране. Об этом сообщает Geo News.

Во время военной службы Уильям был пилотом и до сих пор предпочитает лично управлять вертолетами, на которых летает его супруга Кейт Миддлтон и дети. Королева считает это слишком рискованным, особенно в плохую погоду. Если вертолет упадет, могут погибнуть сразу несколько наследников короны — и сам Уильям, который должен стать королем после своего отца принца Чарльза, и его сын Джордж, занимающий третье место в очередности наследования.

Очередная волна сообщений о беспокойстве королевы возникла после того, как принц Уильям по дороге на спортивные соревнования пилотировал вертолет вместе с семилетней дочерью Шарлоттой в качестве второго пилота. Источник, близкий к королевской семье, утверждает, что из-за беспокойства королева лишилась сна. По его словам, она знает, что Уильям — способный пилот, но считает, что риск для всей семьи слишком велик.

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Неофициальное правило запрещает королевским особам летать вместе, но после рождения детей Уильяма за его соблюдением не следили, чтобы он, его жена и дети могли проводить вместе больше времени.

Ранее сообщалось, что принц Уильям захотел показать своим троим детям мир нищеты. Он намерен в ближайшие годы привести в гости к живущим на улицах восьмилетнего Джорджа, семилетнюю Шарлотту и четырехлетнего Луи.

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Алиса Дмитриева
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