Королева Елизавета II лишилась сна из-за опасной привычки принца Уильяма

Королева Елизавета II опасается, что вертолет с принцем Уильямом и его семьей упадет

Британская королева Елизавета II опасается, что привычка принца Уильяма приведет к конституционному кризису в стране. Об этом сообщает Geo News.

Во время военной службы Уильям был пилотом и до сих пор предпочитает лично управлять вертолетами, на которых летает его супруга Кейт Миддлтон и дети. Королева считает это слишком рискованным, особенно в плохую погоду. Если вертолет упадет, могут погибнуть сразу несколько наследников короны — и сам Уильям, который должен стать королем после своего отца принца Чарльза, и его сын Джордж, занимающий третье место в очередности наследования.

Очередная волна сообщений о беспокойстве королевы возникла после того, как принц Уильям по дороге на спортивные соревнования пилотировал вертолет вместе с семилетней дочерью Шарлоттой в качестве второго пилота. Источник, близкий к королевской семье, утверждает, что из-за беспокойства королева лишилась сна. По его словам, она знает, что Уильям — способный пилот, но считает, что риск для всей семьи слишком велик.

Неофициальное правило запрещает королевским особам летать вместе, но после рождения детей Уильяма за его соблюдением не следили, чтобы он, его жена и дети могли проводить вместе больше времени.

Ранее сообщалось, что принц Уильям захотел показать своим троим детям мир нищеты. Он намерен в ближайшие годы привести в гости к живущим на улицах восьмилетнего Джорджа, семилетнюю Шарлотту и четырехлетнего Луи.