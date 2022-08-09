Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Франция и Великобритания обсудили выделение финансовой помощи Украине

Макрон обсудил с Джонсоном оказание военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Aurelien Morissard / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с объявившим об уходе в отставку премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном оказание Киеву военной и гуманитарной помощи, а также очередное выделение финансов, сообщили в Елисейском дворце, пишет ТАСС.

«Президент Республики и премьер-министр Великобритании подтвердили свою решимость поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, а также сохранять высокий уровень координации между партнерами для ответа на нужды украинцев в военной, гуманитарной и экономической областях», — сказано в заявлении.

Помимо этого главы государств поговорили о продовольственном кризисе, который был вызван военным конфликтом на Украине, отметив готовность содействовать экспорту зерна из страны.

Ранее дипломат постпредства Украины при ООН Анатолий Зленко призвал международное сообщество закрыть небо над украинскими атомными электростанциями (АЭС).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США «рассекретили» военные объекты на территории аэродрома Саки в Крыму
Российские военные увеличили гумкоридор для судов из черноморских портов Украины
Американский офицер нашел сходство между украинским и Карибским кризисами
Названы самые востребованные вакансии июля
Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Российский дипломат обвинил Украину в ядерном терроризме
Появилась новая версия срыва трансфера Миранчука в «Торино»
Число пострадавших из-за взрывов на аэродроме в Крыму увеличилось
Байден обратился к союзникам США по НАТО с призывом
Франция и Великобритания обсудили выделение финансовой помощи Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.