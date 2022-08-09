Франция и Великобритания обсудили выделение финансовой помощи Украине

Макрон обсудил с Джонсоном оказание военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с объявившим об уходе в отставку премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном оказание Киеву военной и гуманитарной помощи, а также очередное выделение финансов, сообщили в Елисейском дворце, пишет ТАСС.

«Президент Республики и премьер-министр Великобритании подтвердили свою решимость поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, а также сохранять высокий уровень координации между партнерами для ответа на нужды украинцев в военной, гуманитарной и экономической областях», — сказано в заявлении.

Помимо этого главы государств поговорили о продовольственном кризисе, который был вызван военным конфликтом на Украине, отметив готовность содействовать экспорту зерна из страны.

Ранее дипломат постпредства Украины при ООН Анатолий Зленко призвал международное сообщество закрыть небо над украинскими атомными электростанциями (АЭС).