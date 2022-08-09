Киев призвал ООН закрыть небо над АЭС на Украине

Дипломат постпредства Зленко призвал ООН закрыть небо над АЭС на Украине

Дипломат постпредства Украины при ООН Анатолий Зленко призвал международное сообщество закрыть небо над украинскими атомными электростанциями (АЭС). Об этом он заявил, выступая в рамках Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает РИА Новости.

Зленко обратился к ООН с призывом установить бесполетную зону над АЭС на Украине и попросил предоставить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее закрыть небо над украинскими атомными электростанциями призывал замглавы МИД Украины Николай Точицкий. Как и Зленко, он также просил обеспечить республику системами ПВО.