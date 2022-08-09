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Киев призвал ООН закрыть небо над АЭС на Украине

Дипломат постпредства Зленко призвал ООН закрыть небо над АЭС на Украине

Фото: Reuters

Дипломат постпредства Украины при ООН Анатолий Зленко призвал международное сообщество закрыть небо над украинскими атомными электростанциями (АЭС). Об этом он заявил, выступая в рамках Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает РИА Новости.

Зленко обратился к ООН с призывом установить бесполетную зону над АЭС на Украине и попросил предоставить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее закрыть небо над украинскими атомными электростанциями призывал замглавы МИД Украины Николай Точицкий. Как и Зленко, он также просил обеспечить республику системами ПВО.

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Георгий Нестеров
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