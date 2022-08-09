В Херсоне задержали фигуранта дела о покушении на местного главу УСИН

Под Херсоном задержали фигуранта дела о покушении на главу управления исполнения наказаний

В Херсонской области задержали 40-летнего фигуранта дела о покушении на главу управления исполнения наказаний (УСИН). Об этом во вторник, 9 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина из поселка Степановка показал склад с вооружением, который находился в гараже. Силовики изъяли из него два противотанковых гранатомета, четыре ручных гранаты РГД-5 и Ф-1, 38 бутылок с зажигательной смесью и самодельное взрывное устройство (СВУ) массой один килограмм.

Ранее 6 августа сотрудники ФСБ задержали местных жителей Андрея Сереженко и Олега Пронько, которые по заданию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины организовали взрыв автомобиля начальника местного УСИН Евгения Соболева. Они дали признательные показания.

О покушении на Соболева стало известно 18 июня. Тогда источники российских информационных агентств сообщали, что украинские террористы установили самодельное взрывное устройство (СВУ) на месте парковки личного автомобиля главы УСИН. Позднее факт покушения подтвердили власти Херсонской области.