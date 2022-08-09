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Врач перечислил патологические причины хруста в суставах

Травматолог Косарев: суставы могут хрустеть из-за чрезмерных физических нагрузок

Фото: Daiga Ellaby / Unsplash

Суставы могут хрустеть из-за чрезмерных физических нагрузок, уверен врач-травматолог-ортопед Сергей Косарев. Эту и другие возможные причины этого явления он перечислил в интервью для «Доктор Питер».

По словам Косарева, основная причина хруста при сгибании пальцев рук или ног — изнашивание хрящевой ткани под воздействием нагрузок на сустав. Он объяснил, что врачи выделяют два типа такого хруста: физиологический и патологический.

В первом случае, продолжил эксперт, опасаться подобных ощущений не стоит: они появляются в ходе нормальной работы сустава и возникают, как правило, сразу после явной нагрузки на него. Второй же тип хруста, предупредил Косарев, свидетельствует о заболевании суставов и может сопровождаться дополнительными симптомами, например, отеком, покраснениями кожи и ощущением скованности при движении.

Единой причины, по которой может возникать хруст в суставах, нет, а искать ее нужно индивидуально. Однако ортопед перечислил наиболее распространенные причины такого явления.

По его словам, хруст может возникать из-за чрезмерных физических нагрузок, а также из-за изменения положения сухожилия при интенсивном сгибании или разгибании конечностей, и в таких случаях волноваться не о чем. Однако иногда хруст может сигнализировать об артрите, гормональных или метаболических нарушениях, а также возникать из-за приема препаратов на основе глюкокортикостероидов, отметил он.

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Среди прочих причин хруста, которые выделил эксперт, — ношение некомфортной обуви, неудобная поза при сидении, продолжительная неподвижность руки или ноги. Косарев также подчеркнул, что подростки в период интенсивного роста могут часто «хрустеть», из-за того, что суставы не успевают угнаться за скачкообразным ростом конечностей.

В заключение врач сообщил, что мнение о вреде привычки хрустеть пальцами не имеет научного подтверждения. «Однако если вы привыкли хрустеть суставами пальцев и видите, что организм раз за разом отзывается на вашу привычку, надо бы обратиться к травматологу-ортопеду или ревматологу и проверить состояние суставов», — заключил Сергей Косарев.

Ранее невролог Александр Евдокимов назвал провоцирующие дрожание рук опасные болезни. Тремор рук может быть проявлением проблем с нервной системой или симптомом опасных возрастных болезней, предупредил врач.

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Елена Матвиенко
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