Невролог назвал провоцирующие дрожание рук опасные болезни

Невролог Евдокимов заявил, что тремор рук указывает на проблемы с нервной системой

Тремор рук может быть проявлением проблем с нервной системой или симптомом опасных возрастных болезней, предупредил врач-невролог, остеопат Александр Евдокимов. В беседе с «Вечерней Москвой» он назвал основные недуги, которые сопровождаются дрожанием рук.

Медик заявил, что провоцирующими тремор рук заболеваниями у людей зрелого возраста могут быть старческая деменция и болезнь Паркинсона. Данный симптом указывает на то, что эти патологии поразили нервную систему. «При мелком треморе также могут дрожать части тела. В частности, лицо, нос, губы и щеки. Иными словами, происходит поражение нервных клеток и оболочек», — добавил он.

Кроме того, по словам Евдокимова, дрожание рук может возникнуть вследствие родовых травм или поражений нервной системы в раннем детстве. Такие подергивания считаются врожденными и со временем не развиваются во что-то более серьезное, отметил невролог.

Наконец, эта проблема со здоровьем может появиться из-за сильной интоксикации организма. Трясущиеся руки могут быть признаком отравления солями или тяжелыми металлами на работе, а также симптомом алкогольной интоксикации, заключил Евдокимов.

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