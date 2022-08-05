Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Невролог назвал провоцирующие дрожание рук опасные болезни

Невролог Евдокимов заявил, что тремор рук указывает на проблемы с нервной системой

Фото: Unsplash

Тремор рук может быть проявлением проблем с нервной системой или симптомом опасных возрастных болезней, предупредил врач-невролог, остеопат Александр Евдокимов. В беседе с «Вечерней Москвой» он назвал основные недуги, которые сопровождаются дрожанием рук.

Медик заявил, что провоцирующими тремор рук заболеваниями у людей зрелого возраста могут быть старческая деменция и болезнь Паркинсона. Данный симптом указывает на то, что эти патологии поразили нервную систему. «При мелком треморе также могут дрожать части тела. В частности, лицо, нос, губы и щеки. Иными словами, происходит поражение нервных клеток и оболочек», — добавил он.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Кроме того, по словам Евдокимова, дрожание рук может возникнуть вследствие родовых травм или поражений нервной системы в раннем детстве. Такие подергивания считаются врожденными и со временем не развиваются во что-то более серьезное, отметил невролог.

Наконец, эта проблема со здоровьем может появиться из-за сильной интоксикации организма. Трясущиеся руки могут быть признаком отравления солями или тяжелыми металлами на работе, а также симптомом алкогольной интоксикации, заключил Евдокимов.

Ранее нейрохирург Григорий Евзиков назвал основные причины болей в спине. По его словам, чаще всего они связаны с возрастным износом межпозвоночных дисков и суставов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Россию заподозрили в попытке обойти санкции с помощью Турции
Кремль прокомментировал информацию о секретном предложении Путина Эрдогану
СК возбудил уголовное дело по факту утечки данных пользователей «Яндекс.Еды»
Собянин раскрыл подробный план развития районов на востоке Москвы
В США прокомментировали введение Китаем санкций против Пелоси
Невролог назвал провоцирующие дрожание рук опасные болезни
Путин и Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров
Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
В Белом доме заявили об отсутствии необходимости исправлять ошибки с Китаем
Россия призвала судить Зеленского за ядерный терроризм
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.