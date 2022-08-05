Нейрохирург назвал основные причины боли в спине

Нейрохирург Григорий Евзиков: чаще всего спина болит из-за напряжения мышц

Чаще всего боль в спине связана с возрастным износом межпозвоночных дисков и суставов, рассказал нейрохирург Григорий Евзиков. Интервью со специалистом опубликовано в официальной группе Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Евзикова, дистрофические изменения дисков между позвонками начинаются к концу третьего десятилетия жизни и объясняются высокой осевой нагрузкой на позвоночник при прямохождении.

«Два тела позвонков, связанные диском, перестают нормально амортизировать и двигаться в ответ на нагрузку, которая представляется человеку во время движения, — объяснил нейрохирург. — Естественно, мышцы включаются в этот процесс, чтобы дополнительно этот сегмент стабилизировать». Это приводит к патологическому мышечному напряжению — самой распространенной причине боли в спине, с которой обращаются к врачу.

Евзиков добавил, что спина также может болеть из-за деформирующего остеоартроза — возрастной деформации суставов между позвонками. Она происходит при износе суставных поверхностей, истончении хрящей позвоночника и других дегенеративных изменениях в суставе.

Боль в спине может возникать и из-за самого межпозвоночного диска. «В нем вообще нет нервных окончаний, но на периферии, на самых наружных слоях диска, они присутствуют, и когда диск с возрастом начинает растрескиваться, конечно, они вовлекаются в процесс и могут давать так называемую дисковую боль», — рассказал нейрохирург.

При дальнейшем разрушении межпозвоночного диска возможна межпозвоночная грыжа, при которой сдавливаются спинномозговые корешки. Такая причина боли в спине, как утверждает Евзиков, тоже встречается, но более редко.

Боль в спине является наиболее частой причиной обращения к врачу, исключая простудные заболевания. И, к счастью, всего лишь два-три процента этих пациентов обращаются к нейрохирургу

Григорий Евзиков Нейрохирург

По словам нейрохирурга, возрастные изменения позвоночника неизбежны, но их можно замедлить. Для этого следует избегать лишнего веса, постоянной осевой нагрузки и неподвижности. Кроме того, необходимо развивать и поддерживать мышечный корсет — мышцы, отвечающие за стабильное положение позвоночника, таза и бедер. В противном случае избавиться от боли в спине будет почти невозможно. «Вам могут дать таблетку, но она не отменит дегенеративного заболевания», — пояснил Евзиков.

Ранее невролог Павел Евдокименко назвал главную ошибку людей с болью в спине. Он отметил, что при боли спину нельзя греть и массировать, чтобы не обострилось воспаление.