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Польша назвала причину отмены визита Бориса Джонсона

Кабмин Польши заявил, что визит экс-премьера Британии Джонсона отменен по просьбе Лондона

Фото: Peter Byrne / Reuters

Визит подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Польшу был отменен по просьбе Лондона. Причину отмены поездки политика назвал Центр информации правительства Польши (CIR), передает РИА Новости.

По данным центра, переговоры польской и британской сторон должны были состояться 11 июля в Варшаве. «По просьбе британской стороны, после решения премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку, они были тогда отменены и будут организованы после формирования нового кабинета в Великобритании», — уточнили в CIR.

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Виктория Кондратьева
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