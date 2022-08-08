Премьер Польши не нашел времени на встречу с Джонсоном

Bloomberg: Моравецкий не нашел времени на запланированную на 8 августа встречу с Джонсоном

Запланированный визит подавшего в отставку премьера Великобритании Бориса Джонсона в Польшу отменили после того, как в Варшаве заявили, что у премьер-министра Матеуша Моравецкого нет времени на встречу с ним. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации собеседников агентства, Лондон и Варшава обсуждали несколько возможных дат для встречи политиков и предварительно договорились провести ее в понедельник, 8 августа. Еще на прошлой неделе на Даунинг-стрит были уверены, что визит состоится.

«Но, к разочарованию команды Джонсона, офис Моравецкого затем уведомил их, что польский лидер больше не в состоянии встретить его 8 августа и вряд ли сможет найти время прежде, чем Джонсон покинет офис в сентябре», — пишет агентство.

Источники также сообщили, что команда Джонсона обратилась в Белый дом с запросом о последнем телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, однако Вашингтон и Лондон пока не смогли найти для него время. Кроме того, Джонсон надеется на этой неделе поговорить по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй в 2019 году, объявил об уходе с поста премьера страны и главы Консервативной партии. Официально он уйдет в отставку 6 сентября, когда официально подаст прошение королеве Елизавете II.

В финал борьбы за пост премьера Британии вышли два кандидата — бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и действующая глава министерства иностранных дел страны Лиз Трасс.