В Госдуме предрекли желание киевлян войти в состав России

Депутат Госдумы Морозов считает, что через год киевляне захотят войти в состав России

Депутат Государственной Думы Олег Морозов заявил, что через год киевляне захотят войти в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия предоставит Киеву такую возможность. «Через год, возможно, Киев будем принимать в состав России. Если попросится! <...> Это будет выбор людей, проживающих сегодня на Украине. Думаю, желающих будет много», — сказал он.

Накануне в Запорожской области объявили о проведении референдума о воссоединении с Россией. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Балицкий. Он также дал центральной избирательной комиссии распоряжение приступить к проработке вопроса организации проведения референдума.

