Запорожская область объявила о проведении референдума о воссоединении с Россией

Глава Запорожской области подписал распоряжение о референдуме о воссоединении с Россией

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что документ был подписан в ходе форума «Мы вместе с Россией» в Мелитополе. Более 700 делегатов форума со всей области единогласно подняли руку в знак согласия с решением о проведении референдума.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что референдум о статусе Запорожской области может состояться осенью. «Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду», — заявил сотрудник администрации.

В июле в Запорожской области создали избирательную комиссию для проведения референдума о вхождении в состав России. Отмечалось, что новая структура будет формироваться из представителей общественных организаций, собраний граждан по месту жительства, работы или службы — из самых активных жителей региона.