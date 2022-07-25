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В Запорожской области назвали возможные сроки референдума

Запорожская администрация заявила, что референдум о статусе региона состоится в сентябре

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Референдум о статусе Запорожской области может состояться осенью. Возможные сроки голосования назвал член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду», — заявил сотрудник администрации.

По его словам, власти формируют избирательные комиссии, которые будут составлять списки избирателей. Он также отметил, что при создании списков специальный орган должен учитывать, что часть жителей выехали из региона.

Помимо этого, Рогов сообщил, что референдум может пройти одновременно в Запорожской и Херсонской областях. «Мы находимся на уровне консультаций с нашими херсонскими коллегами, потому что одно дело делаем и выступаем одним фронтом», — сказал он.

Власти региона заявили, что синхронные голосования в двух областях являются оптимальным вариантом и вполне реальны, тем не менее все будет зависеть от безопасности в регионе.

Ранее в Херсонской области прокомментировали подготовку к референдуму. Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заверил, что голосование «пройдет в любом случае». Он также связал попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливать область с желанием сорвать голосование по определению государственной принадлежности Херсонщины.

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Алевтина Запольская
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