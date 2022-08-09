«Ниндзя-омикрон» штамм COVID-19 впервые выявили в Белоруссии

В Минске выявили первый случай заражения новым штаммом «ниндзя-омикрон» COVID-19

Первый случай заражения штаммом «ниндзя-омикрон» коронавирусной инфекции выявили в Минске. Об этом сообщает «Минск-Новости». По словам агентства, заражение подтверждено лабораторно.

Штамм «ниндзя» или «омикрон 4/5» — пятая линия мутировавшего вируса из Южной Африки. Свое название эта вариация вируса получила из-за способности уходить от иммунного ответа и уклоняться от антител. «Ниндзя» способен пробраться в организм так, что иммунитет его не будет замечать до тех пор, пока вируса не распространится. Сейчас этот штамм чаще всего встречается в США и странах Западной Европы.

5 августа иммунолог Николай Крючков рассказал «Ленте.ру» о росте патогенности новых штаммов коронавируса. Это указывает на то, что летальность вируса, вопреки мнению многих специалистов, не снижается, а имеет тенденцию к постепенному повышению.