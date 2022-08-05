Иммунолог заявил о росте патогенности новых штаммов коронавируса

Иммунолог Крючков заявил о росте патогенности новых штаммов коронавируса

Новые варианты омикрон-штамма коронавируса демонстрируют умеренный рост патогенности. Это указывает на то, что летальность вируса, вопреки мнению многих специалистов, не снижается, а имеет тенденцию к постепенному повышению. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«Мы уже успели накопить определенный объем информации по варианту омикрона ВА.5. Из нее мы можем сделать вывод о том, что он точно не менее патогенен, чем предыдущие, а, скорее всего, умеренно более патогенен. Кардинального роста, конечно, нет, но и уменьшения не происходит. С вариантом "Кентавр" тоже пока ничего непонятно, мы еще не успели его изучить. Ясно одно: коронавирус имеет тенденцию к повышению патогенности, а не к понижению», — подчеркнул иммунолог.

Он также не исключил появления новых значимых мутаций коронавируса, которые могут вызвать еще большее опасение. Он добавил, что, к сожалению, представляет ли штамм угрозу, становится ясно не сразу, а только через несколько месяцев.

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