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Миллионам человек в Лондоне запретят пользоваться шлангами

Компания Thames Water введет запрет на использование садовых шлангов в Лондоне

Фото: Delia Giandeini / Unsplash

Коммунальное предприятие Thames Water в Лондоне предупредила жителей столице и окрестностей, что в ближайшее время введет запрет на использование шлангов. Мера связана с экстремальной жарой в Великобритании, сообщает The Guardian.

Запрет коснется 15 миллионов человек. Им запретят поливать свои сады, набирать бассейны и мыть машины. Ограничения на использование воды могут продлиться до октября. Стране спрогнозировали, что засушливая погода продлится до осени. На данный момент компания проинформировала Агентство по окружающей среде о скором введении ограничений и призвала использовать воду только для основных целей.

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«Сроки пока не подтверждены из-за ряда операционных и юридических процедур, но в ближайшее время мы проинформируем наших клиентов, партнеров, регулирующие органы и заинтересованные стороны, чтобы обеспечить скоординированный подход», — уточнили в Thames Water.

Ранее запрет на использование шлангов ввел британский поставщик питьевой воды South East Water в графствах Кент и Сассекс. Нарушителей предупредили о штрафе в размере до тысячи фунтов стерлингов.

Нина Ташевская
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