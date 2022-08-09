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В Польше предотвратили покушение на выступившего против Шакро вора в законе

В Польше предотвращено покушение на вора в законе Квижинадзе, выступившего против Шакро

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше предотвращено покушение на вора в законе Мамуку Квижинадзе, выступившего против лидера преступного мира Шакро Молодого (Захарий Калашов). Об этом сообщает «ПраймКрайм».

По данным издания, представитель кутаисского клана Квижинадзе прибыл в Польшу, где должна была состояться воровская сходка. Из окна дома он заметил припаркованную на улице машину, в которой находились пятеро подручных вора в законе Лавасоглы. Люди Квижинаде заблокировали автомобиль, а находившихся в нем людей забрали — троих избили до полусмерти прикладами, а двоих, кто пытался сопротивляться, зарезали.

Мотивом покушения на Мамуку могло стать то, что в феврале он заблокировал распоряжение Шакро, которые тот отдал смотрящим колоний, и, тем самым сорвал планы лидера преступного мира.

11 июля сообщалось, что под Варшавой местные полицейские сорвали воровскую сходку 35 криминальных авторитетов разных стран, в основном из Грузии. Авторитеты собрались, чтобы разрешить конфликт между Автандилом Тугуши, известным в криминальных кругах как Авто Самтредский, и избившими его Варламом Кухианидзе (Ватия) и Миндией Горадзе (Лавасоглы Батумский). На стороне Самтредского было около 15 человек, на стороне его противников — 20.

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Любовь Ширижик
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