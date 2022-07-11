Польские полицейские сорвали воровскую сходку грузинских авторитетов

Под Варшавой полицейские сорвали воровскую сходку 35 криминальных авторитетов разных стран

Под Варшавой местные полицейские сорвали воровскую сходку 35 криминальных авторитетов разных стран, в основном из Грузии. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным издания, 8 июля авторитеты собрались, чтобы разрешить конфликт между Автандилом Тугуши, известным в криминальных кругах как Авто Самтредский, и избившими его Варламом Кухианидзе (Ватия) и Миндией Горадзе (Лавасоглы Батумский). На стороне Самтредского было около 15 человек, на стороне его противников — 20.

Правоохранители прибыли к концу сходки, чтобы задержать Горадзе, за которым они давно следили. Однако мужчине удалось спрятаться за живым щитом из своих соратников и скрыться. Но 9 июля стражи порядка задержали четверых воров, в том числе сторонников Горадзе. Двое из них находились в международном розыске по заявлению Грузии.

Криминальные авторитеты считают, что польским полицейским стало известно об их собрании от Самтредского.