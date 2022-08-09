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Ведущий популярного YouTube-шоу рассказал о проблемах с проектом

Телеведущий Маркони рассказал, что герои для YouTube-шоу Comment Out заканчиваются

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Известный российский телеведущий, создатель юмористического шоу Comment Out на YouTube Владимир Маркони описал проблемы, которые возникли при работе над проектом. Об этом он рассказал в интервью каналу «Дзен для авторов» на платформе «Яндекс.Дзен».

«Я долго с большим интересом и любовью делал шоу Comment Out на YouTube-канале "Чикен Карри". Но понял, что звезды, которых мы хотим пригласить, заканчиваются — как темы и отчасти мой интерес», — признался Маркони и добавил, что у каждого продукта есть свой срок жизни.

По словам ведущего, изначально он полагал, что Comment Out просуществует около года, однако в реальности проект снимался в течение трех лет. Сейчас шоу находится на паузе, отметил он.

В проекте Comment Out участвуют знаменитости, которые, согласно условиям программы, должны оставлять в соцсетях известных людей провокационные комментарии. При отказе им необходимо выполнять неприятные задания. Программа начала транслироваться в 2018 году. Последний на данный момент выпуск вышел на YouTube-канале «Чикен Карри» в конце 2021 года.

Ранее Маркони опроверг появившуюся в Telegram-каналах информацию о закрытии Comment Out. По его словам, создатели шоу приостановили его выпуск, так как сочли время не подходящим для выпуска развлекательной программы.

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Олег Давыдов
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