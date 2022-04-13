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Ведущий популярного YouTube-шоу прокомментировал слухи о его закрытии

Владимир Маркони опроверг слух о закрытии шоу Comment Out и заявил, что проект взял паузу

Кадр: Чикен Карри / YouTube

Ведущий и создатель популярного юмористического шоу Comment Out на YouTube Владимир Маркони прокомментировал слух о закрытии программы, появившийся в некоторых Telegram-каналах. В разговоре с «Лентой.ру» он опроверг информацию об остановке проекта.

«Как и большинство YouTube-каналов, мы на данный момент просто взяли небольшую паузу, небольшой отпуск», — заявил телеведущий. По его словам, команда проекта решила, что сейчас неподходящее время для выпуска развлекательного шоу.

Маркони подчеркнул, что с Comment Out «все в порядке». Помимо того, шоумен уточнил, что направил свои силы на работу в шоу «Талант» на телеканале «Пятница!»

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Информацию о предполагаемом закрытии Comment Out 13 апреля распространил ряд Telegram-каналов. Утверждалось, что прекратить работу над проектом было решено еще в 2021 году. Причиной якобы стала усталость создателей от шоу, дефицит участников и снижение числа просмотров выпусков.

Проект Comment Out выходит на YouTube-канале «Чикен Карри» с 2018 года. В шоу участвуют знаменитости из разных сфер. По задумке проекта, звезда должна написать провокационный комментарий в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) другого известного человека. В случае отказа участник шоу выполняет неприятное задание.

Ранее также был опровергнут слух о закрытии комедийного шоу «Что было дальше?» на YouTube. Его продюсер Дарья Морозова объяснила отсутствие новых выпусков тем, что проект взял межсезонную паузу.

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Маргарита Щигарева
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