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Продюсер «Что было дальше?» опровергла слухи о закрытии проекта

Продюсер комедийного шоу «Что было дальше?» Морозова опровергла слухи о его закрытии

Кадр: LABELCOM / YouTube

Продюсер комедийного шоу «Что было дальше?» Дарья Морозова опровергла слухи о закрытии проекта, назвав отсутствие выпусков «межсезонной паузой». Об этом она рассказала изданию Super.

«Проект не закрыт, мы никуда не переходим. Монетизация никогда не влияла на шоу. Это просто межсезонная пауза, как и в предыдущие годы. Новые выпуски не отсняты», — заявила Морозова.

На вопрос о том, сколько обычно длятся межсезонные паузы, продюсер ответила: «По наитию».

О закрытии «Что было дальше?» ранее сообщила журналистка Ксения Собчак. По ее словам, официальной причиной такого решения стали «отключение монетизации и этический вопрос жёсткого юмора». На самом деле, считает Собчак, на закрытие шоу повлияли события на Украине, а креативный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов «правильно оценил риски».

Слухи о закрытии еще одной популярной программы, «Жить здорово!», опровергла его ведущая Елена Малышева. Она также не подтвердила информацию о своем переезде в США. О том, что «Жить здорово!» больше не будет выходить в эфир 30 марта сообщало издание Baza.

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Алевтина Запольская
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